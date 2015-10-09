Роналду официально определился с клубом: подробности

Саудовский клуб "Аль-Наср" официально объявил о продлении соглашения с португальским нападающим Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
Новый контракт будет действовать до лета 2027 года.
Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025
Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 35 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
До переезда в Саудовскую Аравию Роналду играл в Европе за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и одним из самых ярких футболистов в истории.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
27 июня 06:00 • не начат
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Зальцбург
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