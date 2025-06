Роналду официально определился с клубом: подробности

Саудовский клуб "Аль-Наср" официально объявил о продлении соглашения с португальским нападающим Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Новый контракт будет действовать до лета 2027 года.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7