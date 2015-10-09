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Испания
Вчера 23:52
 

"Барселона" готовит второй трансфер: звездный нападающий за 50 миллионов

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"Барселона" готовит второй трансфер: звездный нападающий за 50 миллионов ©ФК "Барселона"

После срыва трансфера испанского вингера "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса, "Барселона" активизировалась на трансферном рынке в поисках усиления левого фланга атаки, передают Vesti.kz.

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После срыва трансфера испанского вингера "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса, "Барселона" активизировалась на трансферном рынке в поисках усиления левого фланга атаки, передают Vesti.kz.

Согласно информации инсайдера Флориана Платтенберга, каталонцы возобновили переговоры по нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, который может покинуть английский клуб этим летом. Несмотря на контракт до 2028 года, 27-летний вингер открыт к смене обстановки, а сам "Юнайтед" готов выслушать предложения.

Ранее "Барселона" рассматривала альтернативу в лице колумбийца из "Ливерпуля" Луиса Диаса, но сделка с ним оказалась крайне маловероятной. Теперь Рэшфорд вновь оказался в шорт-листе каталонцев. Интерес к форварду проявляют и другие клубы, но "Барса" намерена действовать быстро и решительно.


В минувшем сезоне английский нападающий провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. На данный момент он оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, что на данный момент единственным входящим трансфером каталонцев является испанский голкипер Жоан Гарсия, перешедший из "Эспаньола" за 25 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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