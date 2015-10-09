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Участник Лиги чемпионов собрался лишить "Актобе" форварда из Европы

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Участник Лиги чемпионов собрался лишить "Актобе" форварда из Европы ©ФК "Балтика"

Нападающий сборной Беларуси по футболу Виталий Лисакович заинтересовал хорватскую "Риеку", передают Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал "Багетная мастерская".

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Нападающий сборной Беларуси по футболу Виталий Лисакович заинтересовал хорватскую "Риеку", передают Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал "Багетная мастерская".

27-летний форвард покинул "Балтику" и может вернуться в Хорватию, где уже выступал: фарм-клуб загребского "Динамо" (Д2), "Рудеш", "Вараждин".

"Риека" в минувшем сезоне выиграла чемпионат Хорватии и выступит в квалификации Лиги чемпионов – во втором раунде они сыграют с победителем пары "Динамо-Минск" – "Лудогорец".

Ранее сообщалось, что Лисакович близок к подписанию контракта с "Актобе".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 16 11 4 1 34-15 37
2 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 15 7 3 5 23-22 24
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 15 2 7 6 12-22 13
11 Кайсар 16 2 7 7 16-29 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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Лига чемпионов 2025/26   •   Болгария, Разград   •   Отборочный раунд 1, мужчины
9 июля 22:30   •   не начат
Лудогорец-1945
Лудогорец-1945
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Динамо-Минск
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