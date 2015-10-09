Участник Лиги чемпионов собрался лишить "Актобе" форварда из Европы

Нападающий сборной Беларуси по футболу Виталий Лисакович заинтересовал хорватскую "Риеку", передают Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал "Багетная мастерская".

27-летний форвард покинул "Балтику" и может вернуться в Хорватию, где уже выступал: фарм-клуб загребского "Динамо" (Д2), "Рудеш", "Вараждин".

"Риека" в минувшем сезоне выиграла чемпионат Хорватии и выступит в квалификации Лиги чемпионов – во втором раунде они сыграют с победителем пары "Динамо-Минск" – "Лудогорец".

Ранее сообщалось, что Лисакович близок к подписанию контракта с "Актобе".