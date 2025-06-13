Мбаппе сотворил историю и установил новый рекорд "Реала"

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый исторический рекорд в мадридском клубе, передают Vesti.kz.

Это произошло после матча 1/4 финала клубного чемпионата мира-2025 против дортмундской "Боруссии" (3:2), в котором француз забил победный гол.

Как отмечает Stats Foot, Мбаппе стал первым игроком в истории "Реала", который забивал голы за "сливочных" в семи разных турнирах в течение одного сезона.

Так, у форварда 44 гола в 58 матчах во всех турнирах. Он забил 31 мяч в Ла Лиге, семь - в Лиге чемпионов, два - в Кубке Испании, а также стал автором одного гола в четырех турнирах: Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Напомним, Мбаппе пропустил из-за болезни весь групповой этап клубного ЧМ-2025. В полуфинале турнира "Реал" сыграет с бывшим клубом француза - "Пари Сен-Жерменом".

Мбаппе перешел в "Реал" из ПСЖ летом прошлого года. По итогам сезона-2024/25 француз стал обладателем "Золотой бутсы", забив 31 гол в чемпионате Испании.