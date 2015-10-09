Месси выбрал нового партнера и попросил "Интер Майами" о трансфере

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси назвал футболиста, которого хочет видеть в "Интер Майами", передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, звездный нападающий попросил руководство американского клуба подписать соотечественника Родриго де Пауля, выступающего за мадридский "Атлетико". Месси считает, что полузащитник поможет команде в борьбе за чемпионский титул.

Отмечается, что "Интер Майами" уже вступил в переговоры с агентами де Пауля. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 25 миллионов евро.

По данным Inter Miami News Hub, сам де Пауль наслышан об интересе со стороны "Интер Майами" и одобряет трансфер в команду Месси. 31-летний футболист поэтому воодушевлен такой перспективой и предпочитает не затягивать с переездом.

Де Пауль выступает за "Атлетико" Мадрид с лета 2021 года. В прошлом сезоне на его счету три гола и 10 ассистов в 53 матчах во всех турнирах. Действующий контракт игрока с "Атлетико" истекает как раз следующим летом.

Месси обновил рекорд и сотворил историю на клубном чемпионате мира