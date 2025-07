Вратарь "Барселоны" принял решение о своем будущем. Он завершал карьеру в 2024-м

Каталонская "Барселона" официально объявила о продлении контракта с голкипером Войцехом Щенсны, сообщают Vesti.kz.

Новый договор с 34-летним поляком рассчитан до лета 2027 года, и, судя по всему, клуб продолжает делать ставку на его опыт и надежность в рамке.

Щенсны присоединился к "блаугране" в октябре 2024 года и быстро стал одним из ключевых игроков команды. За этот период он провел 30 матчей во всех турнирах и в 14 из них сохранил ворота в неприкосновенности - впечатляющий показатель для любого кипера.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в один миллион евро, но для "Барсы" его вклад куда весомее цифр: с ним в воротах команда выиграла Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок в прошедшем сезоне.

Напомним, в 2024 году перед приходом в "Барселону" Щенсны объявлял о завершении карьеры.

