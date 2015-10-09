Он портит атмосферу: Флик призвал "Барселону" продать лидера команды

Главный тренер "Барселоны" немец Ханси Флик продолжает добиваться ухода своего соотечественника - вратаря Марка-Андре тер Штегена, передают Vesti.kz.

Флик определился с позицией голкипера

По информации Don Balon, немецкий специалист уже дал понять руководству клуба, что не хочет видеть голкипера даже на первом тренировочном сборе перед стартом сезона.

Флик окончательно определился с кандидатурами основных вратарей: им станут Жоан Гарсия и Войцех Щесны - поляк накануне подписал новый контракт с "сине-гранатовыми".

Капитан "Барсы" устроил напряжение в раздевалке

Поведение тер Штегена, являющегося капитаном в прошлом сезоне, по словам тренера, подорвало атмосферу в раздевалке и больше не сочетается с духом команды. Наставник считает, что присутствие немца будет мешать внутренней гармонии, которая сформировалась в клубе после тренерской перестановки.

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По данным источника, Флик лично обратился к президенту клуба Жоану Лапорте с просьбой как можно скорее уладить ситуацию. Он уверен: если тер Штеген останется, это создаст напряженность и ударит по амбициям Гарсии, которого видят в качестве нового лидера в рамке.

Несмотря на давление со стороны тренера, сам тер Штеген покидать клуб не планирует. Он намерен остаться и побороться за место в составе, несмотря на то, что ему уже дали понять - рассчитывать на игровое время не стоит. В "Барселоне" опасаются, что такой настрой игрока лишь усугубит конфликт в команде.

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