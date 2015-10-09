Европейский клуб решил купить Луиса Суареса вместо самого забивного форварда

Португальский "Спортинг" нашел замену шведскому форварду Виктору Дьекерешу в лице колумбийца Луиса Суареса, передают Vesti.kz.

Дьекереш готовится к трансферу в "Арсенал"

Основной голеадор лиссабонского клуба, скорее всего, покинет команду после выдающегося сезона. Ранее сообщалось, что Дьекереш достиг полного соглашения с лондонским "Арсеналом" по условиям личного контракта.

Швед стал лучшим бомбардиром не только чемпионата Португалии, но и всей Европы, забив 39 мячей и опередив всех конкурентов из топ‑лиг.

Луис Суарес заинтересовал "Спортинг"

В качестве его преемника в "Спортинг" приглядели 27‑летнего форварда Луиса Хавьера Суареса из испанской "Альмерии". В минувшем сезоне колумбиец провел за андалусийский клуб 43 матча во всех турнирах, отличившись 31 голом и восьмью результативными передачами. По данным Transfermarkt, его текущая стоимость составляет 8 миллионов евро.

Переговоры по трансферу Суареса уже стартовали

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Спортинг" ведет активные переговоры по трансферу Суареса: предварительные контакты с "Альмерией" начались еще в июне. Клуб рассчитывает завершить сделку до старта предсезонной подготовки и усилить атаку перед новым сезоном.