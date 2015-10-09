УЕФА признал вину Мбаппе и наказал звезду "Реала"

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) отклонила апелляцию "Реала" и подтвердила дисциплинарные санкции в отношении троих игроков мадридского клуба - Килиана Мбаппе, Антонио Рюдигера и Дани Себальоса, передают Vesti.kz.

Решение касается событий, произошедших 12 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Тогда "сливочные" одержали минимальную победу (1:0), а позже оформили выход в следующий раунд по пенальти - но празднование обернулось скандалом.

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Как пишет Managing Madrid, Рюдигер и Мбаппе были признаны виновными в провокационном поведении на поле - за это каждый получил штраф (40 и 30 тысяч евро соответственно), а также условную дисквалификацию на один матч.

Это значит, что при повторении подобного инцидента они автоматически пропустят игру в ЛЧ.

Что касается Себальоса, то он в том матче даже не играл, но активно участвовал в праздновании вместе с командой, за что получил штраф в размере 20 тысяч евро.

По мнению инспектора УЕФА по этике, действия игроков "Реала" нарушили нормы профессионального поведения и вызвали ненужную напряженность на поле.

Несмотря на попытки клуба обжаловать вердикт, апелляционный комитет УЕФА не увидел оснований для смягчения наказания.

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Напомним, что стала известна причина почему Мбаппе, решил забрать свое заявление против свого бывшего клуба "Пари Сен-Жермена" из прокуратуры.