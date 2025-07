Тренер топового клуба сделал заявление о трансфере Модрича

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри развеял все слухи - переход Луки Модрича из мадридского "Реала" стал реальностью, сообщают Vesti.kz. Наставник "россонери" подтвердил трансфер хорватского ветерана, назвав его "ключевым усилением" команды.

🚨🔴⚫️ AC Milan manager Max Allegri also confirms Luka Modrić deal to happen after Club World Cup.



“We expect Luka to join us in August”, Allegri says. pic.twitter.com/J84cZKMJXd