Мбаппе простил ПСЖ? Нападающий "Реала" принял решение по заявлению в прокуратуру

Французская звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сделал неожиданный шаг, сообщают Vesti.kz.

По данным L'Équipe, нападающий решил отозвать свое заявление в прокуратуру Парижа, поданное против ПСЖ. Игрок мотивировал это желанием оставить прошлое позади и полностью сосредоточиться на футбольной карьере.

Напомним, в мае 2025 года Мбаппе обратился в правоохранительные органы с обвинениями в моральном давлении со стороны ПСЖ. Речь шла о событиях 2023 года, когда клуб якобы оказывал на форварда психологическое давление из-за его намерения покинуть команду. В тот период Килиан был отстранен от матчей и тренировок, а в состав вернулся лишь после "конструктивных переговоров".

Однако точку в конфликте ставить рано: финансовые претензии Мбаппе к бывшему клубу остаются в силе. Речь идет о взыскании порядка 55 миллионов евро - это, по информации СМИ, сумма невыплаченной зарплаты и бонусов.