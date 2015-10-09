В европейском клубе сделали заявление о "Кайрате" перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер словенской "Олимпии" Жорже Симау высказался о матче с "Кайратом" перед матчем квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на клуба из Любляны.

Первый матч пройдет в Словении завтра, 8 июля.

"Мы знаем, что завтрашний матч очень важен, но для нас каждый матч одинаково важен. В футболке "Олимпии" мы выходим на победу в каждом матче, нам не нужно дополнительное давление. Каждый следующий матч для нас самый важный - мы должны хорошо к нему подготовиться и выложиться на поле по максимуму", - заявил он.

О том, чего ожидать болельщикам "Олимпии":

"Прежде всего, я ожидаю команду, которая стремится к победе. Я ожидаю, что игроки покажут на поле те элементы, над которыми мы работали с первого дня. Я чувствую, что игроки очень привязаны к нашей идее игры, и я думаю, что мы строим стиль игры, за которым стоит вся команда, а не только отдельные игроки. Важно, чтобы команда думала как единое целое в каждый момент матча, и я ожидаю этого и от завтрашнего теста", - добавил Симау.

О сопернике:

"Нам предстоит сложный соперник, который уже сыграл 16 матчей в чемпионате в этом сезоне. Они очень опасны в атаке - мы это знаем и будем к этому готовиться. Как и многие из следующих матчей, этот матч будет сложным, но мы рассчитываем хорошо выполнить свою работу на протяжении всех 180 минут. Я считаю, что мы также можем быть удовлетворены результатом", - заключил наставник "Олимпии".

Ответная игра первого квалификационного раунда турнира пройдет 15 июля в Алматы.