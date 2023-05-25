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Где отдыхают Месси и Роналду? Исследование раскрыло неожиданные места

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Где отдыхают Месси и Роналду? Исследование раскрыло неожиданные места ©ФК "Аль-Наср"/ФК "Интер Майами"

Портал Goal опубликовал данные свежего исследования, в котором выяснилось - где же любят расслабляться лучшие футболисты планеты, сообщают Vesti.kz.

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Портал Goal опубликовал данные свежего исследования, в котором выяснилось - где же любят расслабляться лучшие футболисты планеты, сообщают Vesti.kz.

Учитывались самые разные параметры: от стоимости аренды яхт до температуры воды и популярности курортов среди спортсменов.

Результаты оказались красочными и предсказуемо роскошными.

Первое место в общем рейтинге туристических направлений занял... Дубай! Этот мегаполис в пустыне давно стал магнитом для звезд спорта, моды и шоу-бизнеса.

Но когда дело доходит до личных предпочтений легенд - тут все иначе. Любимым местом отдыха Лионеля Месси названа солнечная Ибица, тогда как Криштиану Роналду чаще выбирает Марбелью. Оба - элитные испанские курорты, где пляжи, яхты и приватность сочетаются в идеальной формуле для суперзвезд.



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