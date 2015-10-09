Без Мбаппе и Салаха: названа тройка фаворитов на "Золотой мяч"

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал свою тройку фаворитов на "Золотой мяч"-2025, передают Vesti.kz.

Действующий чемпион Уимблдона в интервью BBC Sport поделился своим мнением по поводу главной индивидуальной награды в мировом футболе. Несмотря на то, что он является болельщиком мадридского "Реала", в его списке оказались сразу два представителя другого испанского гранда - "Барселоны".

Тройка претендентов на "Золотой мяч" по версии Алькараса

"Ламин Ямаль, Усман Дембеле и Рафинья (Диас)", - цитирует слова теннисиста TNT Sports.

Вингеры "сине-гранатовых" испанец Ламин Ямаль и бразилец Рафинья Диас помогли каталонцам выиграть все внутренние турниры в Испании (Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании), продемонстрировав высокую индивидуальную результативность.

А нападающий "Пари Сен-Жермен" француз Усман Дембеле стал лидером коллектива Луиса Энрике в погоне за историческим треблом. Парижане выиграли все трофеи, в которых участвовали, включая первый для ПСЖ титул Лиги чемпионов.

Официальный список претендентов на "Золотой мяч" 2025 года будет обнародован 13 августа. Торжественная церемония вручения наград, учрежденных UEFA совместно с France Football, состоится 22 сентября в парижском театре Шатле. В этот день будут вручены 13 престижных трофеев.

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"