Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции

На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в США, завершились матчи 1/4 финала. По их итогам определись все участники и пары 1/2 финала. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием полуфинальных игр.

Кто вышел в полуфинал клубного ЧМ-2025

На этом этапе борьбу за победу в турнире продолжат четыр команды. В их число вошли "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Челси" (Англия), "Флуминенсе" (Бразилия) и "Реал" Мадрид (Испания).

Расписание матчей 1/2 финала клубного ЧМ - 2025

В ночь с 8 на 9 июля (время - казахстанское)

00:00. "Флуминенсе" - "Челси"

В ночь с 9 на 10 июля

00:00. "ПСЖ" - "Реал" Мадрид.

В прямом эфире матчи покажет телеканал Qazsport.

Календарь игр клубного чемпионата мира - 2025

Финал

14 июля 00:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2.

Что получит победитель клубного чемпионата мира - 2025

Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составляет 1 миллиард долларов. Победителю достанутся 125 миллионов.

Остальная сумма будет распределена между остальными участниками в зависимости от результата.