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Аутсайдер КПЛ подписал экс-защитника сборной Казахстана

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Аутсайдер КПЛ подписал экс-защитника сборной Казахстана ©ФК "Иртыш"

Защитник Рауан Орынбасар, ранее выступавший за сборную Казахстана, стал игроком туркестанского "Турана", сообщают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

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Защитник Рауан Орынбасар, ранее выступавший за сборную Казахстана, стал игроком туркестанского "Турана", сообщают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

27-летний футболист является воспитанником "Жетысу", в составе которого провел 65 матчей и забил три мяча. В начале нынешнего сезона он пополнил ряды "Иртыша", где сыграл 13 игр и отличился дважды. 1 июля стало известно о его расставании с павлодарским клубом.

В 2019 году Орынбасар впервые вышел на поле в составе национальной сборной, появившись на замену в товарищеском поединке против Молдовы (1:0) под руководством Михала Билека.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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