|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-19)
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-19)
|
4
|
|
|
|
|360
|Вторая лига Казахстана 2016
|Жетысу-М
|
19
|
|
|
4
|
1
|1663
|8 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
2
|
|270
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|91
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-20)
|
2
|
|
|
|
|180
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
1
|
|270
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (3)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Жетысу-М
|
16
|
|
|
5
|
|1411
|9 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Жетысу
|
4
|
|
|
|
|253
|1 (10)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|46
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Жетысу
|
|
|
|
|
|6 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
28
|
1+1
|
|
7
|
1
|2500
|5 (12)
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|11
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|199
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Жетысу
|
|
|
|
|
|5 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Жетысу Б
|
19
|
2+0
|
+0/-1
|
4
|
|1703
|5 (14)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
8
|
|
|
|
1
|700
|4 (6)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|90
|6 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Жетысу Б
|
11
|
2+0
|
|
2
|
|990
|2 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
16
|
|
|
1
|
|1044
|14 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
2
|
|
|
|
|113
|3 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Жетысу
|
3
|
|
|
|
|251
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|90
|9 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Жетысу
|
22
|
2+0
|
|
4
|
|1895
|3 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Жетысу
|
4
|
|
|
|
|360
|11 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Жетысу
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2023
|Жетысу-М
|
4
|
|
|
|
|183
|11 (11)