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Футбол

Рауан Орынбасар (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Жетысу зщ 5
Жетысу-М зщ 5
Место рождения
Жамбылский р-н
Дата рождения
1 марта 1998 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
184
Вес, кг
80
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-19)

1

1+0

90
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-19)

4

360
Вторая лига Казахстана 2016 Жетысу-М

19

4

1

1663 8 (14)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

2

270 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

2

91
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-20)

1

90
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-20)

2

180
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

3

1

270 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Жетысу

1

90 1 (3)
Вторая лига Казахстана 2017 Жетысу-М

16

5

1411 9 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Жетысу

4

253 1 (10)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

46
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-20)

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2018 Жетысу

6 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Жетысу Б

28

1+1

7

1

2500 5 (12)
Товарищеские матчи 2019 Казахстан

1

11
Товарищеские матчи 2019 Казахстан (U-21)

3

199
Премьер-Лига Казахстана 2019 Жетысу

5 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Жетысу Б

19

2+0

+0/-1

4

1703 5 (14)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 Казахстан (U-21)

8

1

700 4 (6)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Жетысу

1

90 6 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Жетысу Б

11

2+0

2

990 2 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Жетысу

16

1

1044 14 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Жетысу

2

113 3 (4)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Жетысу

3

251 4 (4)
Вторая лига Казахстана 2022 Жетысу-М

1

90 9 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Жетысу

22

2+0

4

1895 3 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Жетысу

4

360 11 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Жетысу

Вторая лига Казахстана 2023 Жетысу-М

4

183 11 (11)

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