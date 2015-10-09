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Модрич на прощание назвал Алонсо источник конфликта в "Реале": это звездный футболист

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Модрич на прощание назвал Алонсо источник конфликта в "Реале": это звездный футболист ©ФК "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник Лука Модрич перед уходом из мадридского "Реала" предупредил нового главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо о нарастающем конфликте в команде, передают Vesti.kz.

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Хорватский полузащитник Лука Модрич перед уходом из мадридского "Реала" предупредил нового главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо о нарастающем конфликте в команде, передают Vesti.kz.

39-летний хавбек, ставший символом эпохи в мадридском клубе, покидает "королевский клуб" с высоко поднятой головой. Однако, как сообщает Don Balon, он не стал скрывать тревогу за атмосферу в раздевалке и открыто обратился к новому главному тренеру с предупреждением.

По данным источников Модрич без колебаний указал на Эндрика как на источник нарастающего напряжения. Хорват лично обратился к тренеру с призывом: "Проблему нужно решать как можно скорее".


Как утверждает издание, юный бразилец, только начавший свой путь в Европе, уже успел вступить в конфликты с партнерами по команде и тренерским штабом. Его раздражение из-за ограниченного игрового времени, проявления недовольства на тренировках и скамейке, а также обособленность от коллектива вызвали обеспокоенность у ветеранов клуба.

Модрич, оставивший яркий след в истории "Реала", считает, что без своевременной реакции со стороны тренерского штаба ситуация может выйти из-под контроля и ударить по единству команды.

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