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КПЛ
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Дубль легионера решил исход матча "Актобе" - "Атырау" в КПЛ-2025

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Дубль легионера решил исход матча "Актобе" - "Атырау" в КПЛ-2025 ©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" обыграл "Атырау" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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ФК "Актобе" обыграл "Атырау" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Актобе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 35-й минуте легионер из Гаити Жайро Жан забил первый гол, обведя вратаря и, поразив пустые ворота.

Второй гол состоялся на 80-й минуте. Вновь удалось отличиться Жану, который реализовал пенальти.

Таким образом, "Актобе" набрал 32 очка и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице. У "Атырау" пять баллов и последнее, 14-е место в КПЛ-2025.



Таким 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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