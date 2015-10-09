Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Происшествия
Сегодня 13:21
 

Форвард "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в автокатастрофе спустя 10 дней после свадьбы

  Комментарии

Поделиться
Форвард "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в автокатастрофе спустя 10 дней после свадьбы ©ФК "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Поделиться

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

ДТП произошло в испанской провинции Самора.

Игрок "Ливерпуля" погиб, когда автомобиль, в котором он ехал со своим братом Андре слетел с дороги, что привело к возгоранию.

По словам очевидцев, автомобиль был охвачен пламенем, которое также перекинулось на близлежащие объекты.

Отметим, что 28-летний португальский форвард десять дней назад отпраздновал свадьбу.


Напомним, Жота перешел в "Ливерпуль" в 2020 году из "Вулверхэмптона". На его счету 182 матча за "красных", в которых он забил 65 голов и сделал 26 ассистов.

В сезоне-2024/25 он стал чемпионом Английской Премьер-лиги, а затем вместе со сборной Португалии во второй раз в карьере выиграл Лигу наций.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00   •   не начат
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Палмейрас
Ничья
Челси
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!