Навсегда! "Ливерпуль" принял важное решение после гибели Диогу Жоты

Футбольный клуб "Ливерпуль" официально объявил о выведении из обращения 20-го номера, под которым играл Диогу Жота, сообщают Vesti.kz.

Решение принято в память о португальском нападающем, трагически погибшем в автокатастрофе на северо-западе Испании вместе с младшим братом, Андре Силвой, игроком клуба "Пенафиел",

В заявлении на сайте клуба подчеркивается, что №20 навсегда останется за Жотой - как символ его вклада в чемпионский сезон 2024/25 и особого места в истории клуба. Особенно трогательно упоминается последний гол форварда - тот самый победный удар в мерсисайдском дерби в апреле, который стал его финальным касанием мяча в жизни.

Жота присоединился к "Ливерпулю" в 2020 году, провел 182 матча, завоевал три трофея и оставил неизгладимый след на "Энфилде". До этого он выступал за "Вулверхэмптон", "Порту", "Атлетико" и "Пасуш де Феррейра".

Совсем недавно Жота стал чемпионом Англии и во второй раз выиграл Лигу наций с Португалией. Его карьера прервалась на пике.

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