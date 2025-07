Жуткая авария с Жотой: Салах эмоциально отреагировал на гибель одноклубника

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах досрочно покидает Грецию, где проводил отпуск, чтобы немедленно вернуться в Англию, сообщают Vesti.kz.

Как информирует арабское издание Yallakora причиной этого стала гибель его одноклубника Диогу Жоты.

Салах глубоко потрясен смертью португальского нападающего, с которым его связывали не только победы на поле, но и близкие товарищеские отношения.

Несмотря на то, что египтянин пока официально не комментировал случившееся, его поступок говорит сам за себя - футболист решил приостановить личные дела и как можно скорее присоединиться к клубу в этот тяжелый момент.

Напомним, Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в результате жуткой автокатастрофы в Испании. Жота защищал цвета "Ливерпуля" с 2020 года и успел выиграть с командой титул АПЛ, Кубок Англии и два Кубка лиги. Его смерть стала настоящим ударом для всего футбольного мира.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.