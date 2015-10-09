Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 11:25
 

Один из лидеров КПЛ снова потеряет очки? Они сыграют в центральном матче тура

  Комментарии

Поделиться
Один из лидеров КПЛ снова потеряет очки? Они сыграют в центральном матче тура ©ФК "Тобол"

Сегодня, 5 июля, в Семее соитостя центральный матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местным "Елимаем" и костанайским "Тоболом". Корреспондент Vesti.kz поделился своими ожиданиями от этого противостояния.

Поделиться

Сегодня, 5 июля, в Семее соитостя центральный матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местным "Елимаем" и костанайским "Тоболом". Корреспондент Vesti.kz поделился своими ожиданиями от этого противостояния.

"К игре обеих команд есть определенные вопросы. И те, и другие периодически позволяют себе терять очки в тех матчах, в которых они, вроде бы, должны выигрывать. А если победы и случаются, то чаще всего - с минимальным счетом.

В первом круге встреча между ними завершилась вничью (1:1), и не исключено, что сегодня исход будет аналогичным. Склоняюсь к тому, что "Елимай" сегодня не проиграет, а "Тобол" уже во второй раз подряд потеряет очки", - считает корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.


Сейчас "Тобол" идет на четвертом месте - у них 28 очков после 13 матчей. По потерянным очкам они продолжают лидировать с "Астаной".

А вот "Елимай" занимает пятую позицию, имея в активе 24 балла после 14 сыгранных встреч.

15-й тур КПЛ: прямая трансляция четырех матчей

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 15, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Елимай
Елимай
(Семей)
- : -
Тобол
Тобол
(Костанай)
Кто победит в основное время?
Елимай
Ничья
Тобол
Проголосовало 45 человек

Реклама

Живи спортом!