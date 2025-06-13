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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 10:00
 

ПСЖ - "Бавария" и "Реал" - "Боруссия": где смотреть прямую трансляцию клубного ЧМ?

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ПСЖ - "Бавария" и "Реал" - "Боруссия": где смотреть прямую трансляцию клубного ЧМ? ©ФК "Реал Мадрид"

Сегодня, 5 июля, состоятся заключительные игры в рамках четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира. Турнир проходит в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 5 июля, состоятся заключительные игры в рамках четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира. Турнир проходит в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В 21:00 в Атланте (штат Джорджия) сыграют ПСЖ и "Бавария". Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал Q League.

В 01:00 в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) сыграют мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия". Эту игру можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

Напомним, что ранее определилась первая пара полуфиналистов: бразильский "Флуминенсе" сыграет с лондонский "Челси".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Бавария
Проголосовало 155 человек

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