ПСЖ - "Бавария" и "Реал" - "Боруссия": где смотреть прямую трансляцию клубного ЧМ?

Сегодня, 5 июля, состоятся заключительные игры в рамках четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира. Турнир проходит в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 21:00 в Атланте (штат Джорджия) сыграют ПСЖ и "Бавария". Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал Q League.

В 01:00 в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) сыграют мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия". Эту игру можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

Напомним, что ранее определилась первая пара полуфиналистов: бразильский "Флуминенсе" сыграет с лондонский "Челси".