Назым Кызайбай с разгромом вышла в финал Кубка мира

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай уверенно пробилась в финал Кубка мира. Турнир проводится в Астане, сообщают Vesti.kz.

Соперницей Назым по полуфиналу в весовой категории до 48 килограммов была Хикару Шинохара из Японии.

Кызайбай одержала победу решением. Судьи увидели преимущество казахстанки в каждом раунде - 4-1, 4-1, 4-1.

В финале, который пройдет завтра, 6 июля, она встретится сиз Индии.

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