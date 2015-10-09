Назым Кызайбай с разгромом вышла в финал Кубка мира

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай уверенно пробилась в финал Кубка мира. Турнир проводится в Астане, сообщают Vesti.kz.
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Соперницей Назым по полуфиналу в весовой категории до 48 килограммов была Хикару Шинохара из Японии.
Кызайбай одержала победу решением. Судьи увидели преимущество казахстанки в каждом раунде - 4-1, 4-1, 4-1.
В финале, который пройдет завтра, 6 июля, она встретится с Минакши Минакши из Индии.
Поединок Нурбека Оралбая в полуфинале Кубка мира отменен. Подробности
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
6 июля 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Боруссия-09 Д
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