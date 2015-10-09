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Любительский бокс
Сегодня 14:17
 

Назым Кызайбай с разгромом вышла в финал Кубка мира

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Назым Кызайбай с разгромом вышла в финал Кубка мира ©КФБ

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай уверенно пробилась в финал Кубка мира. Турнир проводится в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Назым Кызайбай уверенно пробилась в финал Кубка мира. Турнир проводится в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Соперницей Назым по полуфиналу в весовой категории до 48 килограммов была Хикару Шинохара из Японии. 

Кызайбай одержала победу решением. Судьи увидели преимущество казахстанки в каждом раунде - 4-1, 4-1, 4-1.


В финале, который пройдет завтра, 6 июля, она встретится с Минакши Минакши из Индии.

Поединок Нурбека Оралбая в полуфинале Кубка мира отменен. Подробности

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
6 июля 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
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Боруссия-09 Д
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