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Сегодня 14:49
 

Казахстан добыл еще одну путевку в финал Кубка мира по боксу

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Казахстан добыл еще одну путевку в финал Кубка мира по боксу ©КФБ

Казахстанка Виктория Графеева пробилась в финал Кубка мира в Астане. Она представлена в весовой категории до 60 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанка Виктория Графеева пробилась в финал Кубка мира в Астане. Она представлена в весовой категории до 60 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперницей казахстанки в полуфинале была Санджу Санджу из Индии. Бой закончился разгромной победой Графеевой единогласным решением - 4-1, 5-0, 5-0.


В финале, который состоится 6 июля, Виктория встретится с бразильянкой Ребеккой де Лимой Сантос.

Сегодня в финал от Казахстана вышли Нурбек Оралбай (80 кг) и Назым Кызайбай (48 кг).

Полным доминированием обернулся бой Кызайбай за выход в финал Кубка мира

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