Казахстан добыл еще одну путевку в финал Кубка мира по боксу

Казахстанка Виктория Графеева пробилась в финал Кубка мира в Астане. Она представлена в весовой категории до 60 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей казахстанки в полуфинале была Санджу Санджу из Индии. Бой закончился разгромной победой Графеевой единогласным решением - 4-1, 5-0, 5-0.

В финале, который состоится 6 июля, Виктория встретится с бразильянкой

Сегодня в финал от Казахстана вышли Нурбек Оралбай (80 кг) и Назым Кызайбай (48 кг).

Полным доминированием обернулся бой Кызайбай за выход в финал Кубка мира