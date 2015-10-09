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Поединок Нурбека Оралбая в полуфинале Кубка мира отменен. Подробности

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Поединок Нурбека Оралбая в полуфинале Кубка мира отменен. Подробности ©КФБ

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай без боя пробился в финал Кубка мира в Астане. Его соперник отказался выходить на ринг, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай без боя пробился в финал Кубка мира в Астане. Его соперник отказался выходить на ринг, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Сегодня Оралбай должен был встрертиться с Мертом Айбугой из Турции в полуфинале весовой категории до 80 килограммов. Но соперник по неизвестным причинам отказался от противостояния.


Теперь серебряный призер прошлогодней Олимпиады и чемпион мира-2023 гарантировал себе как минимум серебро на Кубке мира.

В финале он может встретиться либо с Робби Гонсалесом из США, либо с Йожерленом Сезаром из Франции.

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