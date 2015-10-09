Поединок Нурбека Оралбая в полуфинале Кубка мира отменен. Подробности

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай без боя пробился в финал Кубка мира в Астане. Его соперник отказался выходить на ринг, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Сегодня Оралбай должен был встрертиться с Мертом Айбугой из Турции в полуфинале весовой категории до 80 килограммов. Но соперник по неизвестным причинам отказался от противостояния.

Теперь серебряный призер прошлогоднейгарантировал себе как минимум серебро на Кубке мира.

В финале он может встретиться либо с Робби Гонсалесом из США, либо с Йожерленом Сезаром из Франции.

Прямая трансляция боев казахстанцев за выход в финал Кубка мира по боксу