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Камбэком обернулся бой Казахстана за медаль Кубка мира в Астане

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Камбэком обернулся бой Казахстана за медаль Кубка мира в Астане ©КФБ

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов провел четвертьфинальный поединок на этапе Кубка мира по боксу, сообщают Vesti.kz.

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Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов провел четвертьфинальный поединок на этапе Кубка мира по боксу, сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 65 килограммов стал француз Уго Гро, имеющий опыт на профессиональном ринге (1-0, 1 KO).

Первый раунд со счетом 4:1 остался за французским боксером. Во втором отрезке судьи сняли один балл у Гро из-за нарушений. В третьем - Зейнуллинов пошел отыгрываться, нанося мощные удары по сопернику. Уго старался снижать темп, снова нарушил правил, что и заметил рефери, снявший еще один балл у француза.

По итогам трех раундов победу одержал Зейнуллинов, вышедший в полуфинал и обеспечивший себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Напомним, ранее в рамках пятого соревновательного дня свой поединок провела Алуа Балкибекова. Результат ее противостояния с японской спортсменкой Юной Нишинакой можно узнать по ссылке.

Также Аида Абикеева сразилась с южнокорейской боксерше Су Юн Кан. Елдана Талипова поспорила с узбечкой Олтиной Сотимбоевой за выход в финал Кубка мира. 

И, наконец, Ертуган Зейнуллинов вышел на ринг против француза Уго Гро в рамках четвертьфинального боя.

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