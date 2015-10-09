Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
4 июля 19:36
 

Чемпионка мира из Казахстана разгромом добыла медаль Кубка мира

  Комментарии (1)

Поделиться
Чемпионка мира из Казахстана разгромом добыла медаль Кубка мира ©КФБ

В Астане стартовал пятый соревновательный день этапа Кубка мира по боксу. Свой четвертьфинальный поединок провела Алуа Балкибекова, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

В Астане стартовал пятый соревновательный день этапа Кубка мира по боксу. Свой четвертьфинальный поединок провела Алуа Балкибекова, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Прямая трансляция боев казахстанцев за выход в финал Кубка мира по боксу
Вчера 08:40  

Ее соперницей в весовой категории до 51 килограмма стала японская спортсменка Юна Нишинака.

Встреча прошла все три раунда, по итогам которых победу присудили представительнице Казахстана. Таким образом, Балкибекова, разгромив соперницу, вышла в полуфинал турнира, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль турнира.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

Казах разгромил трехкратного чемпиона в бою за медаль Кубка мира по боксу

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
Вчера 21:00   •   закончен
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
2:0
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

56%

Ничья

14%

Бавария

30%

Проголосовало 183 человек

Реклама

Живи спортом!