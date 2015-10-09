Чемпионка мира из Казахстана разгромом добыла медаль Кубка мира

В Астане стартовал пятый соревновательный день этапа Кубка мира по боксу. Свой четвертьфинальный поединок провела Алуа Балкибекова, сообщают Vesti.kz.

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Ее соперницей в весовой категории до 51 килограмма стала японская спортсменка Юна Нишинака.

Встреча прошла все три раунда, по итогам которых победу присудили представительнице Казахстана. Таким образом, Балкибекова, разгромив соперницу, вышла в полуфинал турнира, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль турнира.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

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