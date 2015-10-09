Казах разгромил трехкратного чемпиона в бою за медаль Кубка мира по боксу

Казахстанец Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал Кубка мира по боксу от World Boxing, который проходит в Астане, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 75 килограммов он встречался с первым номером Канады Джошуа Офори (трехкратный чемпион страны). По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу (5:0).

Таким образом, Аккалыков вышел в полуфинал турнира и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

Позднее на ринг выйдет еще один представитель Казахстана. Подробнности - тут.