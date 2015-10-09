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Прямая трансляция боев братьев Оралбай и других казахстанцев за медаль Кубка мира по боксу

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Прямая трансляция боев братьев Оралбай и других казахстанцев за медаль Кубка мира по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan/

Сегодня, 3 июля, на Кубке мира по боксу в Астане состоится очередной соревновательный день, в рамках которого на ринг выйдут представители Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 3 июля, на Кубке мира по боксу в Астане состоится очередной соревновательный день, в рамках которого на ринг выйдут представители Казахстана, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут семь боксеров - три в рамках дневной сессии и четыре - в вечерней. Дневная сессия начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя - в 19:00. В прямом эфире поединки покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция боев Кубка мира по боксу в Астане

Дневная сессия (начало в 14:00):

  • Женщины. 70 кг. Наталья Богданова - Барбара Мария Дос Сантос (Бразилия) - ринг A, пара №3;
  • Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов - Шунсуке Китамото (Япония) - ринг B, пара №5;
  • Мужчины. 80 кг. Нурбек Оралбай - Лакшия Чанар (Индия) - ринг A, пара №10.

Вечерняя сессия (начало в 19:00):

  • Женщины. 57 кг. Айдана Забынбекова - Алиса Мендоса (США) - ринг B, пара №2;
  • Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан - Аарон Джуд Бадо (Филиппины) - ринг B, пара №3;
  • Мужчины. 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Джошуа Офори (Канада) - ринг B, пара №6;
  • Мужчины. +90 кг. Айбек Оралбай - Диего Ленци (Италия) - ринг A, пара №8.

Отметим, что все поединки пройдут в рамках 1/4 финала. В случае выхода в полуфинал, казастанцы гарантируют себе как минимум бронзу турнира.

Напомним, что этап Кубка мира в Астане продлится до 6 июля.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00   •   не начат
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