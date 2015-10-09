Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на Уимблдоне - 2025

Сегодня, 3 июля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) проведет второй матч на Уимблдоне - 2025, сообщают Vesti.kz.
Соперницей Рыбакиной будет теннисистка из Греции Мария Саккари (№77). Встреча запланирована на 18:30 по казахстанскому времени.
Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.
Напомним, Рыбакина в первом круге разгромила представительницу Армении Элину Аванесян (№49) - 6:2, 6:1.
Саккари в первом круге победила россиянку Анну Блинкову (№78) - 6:4, 6:4.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Палмейрас
Ничья
Челси
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