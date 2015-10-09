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Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на Уимблдоне - 2025

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Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на Уимблдоне - 2025 ©wtatennis.com

Сегодня, 3 июля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) проведет второй матч на Уимблдоне - 2025, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 3 июля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) проведет второй матч на Уимблдоне - 2025, сообщают Vesti.kz.

Соперницей Рыбакиной будет теннисистка из Греции Мария Саккари (№77). Встреча запланирована на 18:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Напомним, Рыбакина в первом круге разгромила представительницу Армении Элину Аванесян (№49) - 6:2, 6:1.

Саккари в первом круге победила россиянку Анну Блинкову (№78) - 6:4, 6:4.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00   •   не начат
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
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