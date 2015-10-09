Рыбакина за час оформила разгром на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) с победы стартовала на Уимблдоне - 2025, сообщают Vesti.kz.
Соперницей казахстанки в первом круге была Элина Аванесян (№49). Встреча завершилась разгромом в пользу Рыбакиной - 6:2, 6:1. Матч продлился один час.
Во втором круге Рыбакина сразится с Марией Саккари из Греции, которая в первом круге победила россиянку Анну Блинкову - 6:4, 6:4.
Отметим, что накануне другая представительница Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева (№33) разгромно проиграла американке Аманде Анисимовой (№12).
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/8 финала, мужчины
Сегодня 06:00 • не начат
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Боруссия-09 Д
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Монтеррей
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