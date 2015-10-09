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Разгромом за 44 минуты завершился матч Путинцевой на Уимблдоне

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Разгромом за 44 минуты завершился матч Путинцевой на Уимблдоне ©depositphotos.com/Stringer_Image

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№33) потерпела поражение на старте Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№33) потерпела поражение на старте Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга она встречалась с американкой Амандой Анисимовой (№12). Встреча завершилась победой теннисистки из США с разгромным счетом - 6:0, 6:0. Встреча продлилась 44 минуты.

В следующем круге соперницей Анисимовой будет мексиканка Рената Сарасуа (№71), которая стартовала с победы над бельгийкой Яниной Викмайер (№764) - 6:0, 6:3.

Отметим, что завтра, 1 июля на Уимблдоне свое выступление начнет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11). Ее соперницей будет теннисистка из Армении Элина Аванесян (№49).

Напомним, что Рыбакина в 2022 году стала победительницей Уимблдона.


Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2025   •   Англия, Уимблдон   •   1/64 финала, женщины
1 июля 20:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Аванесян
Ничья
Рыбакина
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