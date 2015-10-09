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Казахстанка приостановила матч Уимблдона и поставила условие для продолжения

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Казахстанка приостановила матч Уимблдона и поставила условие для продолжения ©КТФ

Стало известно, почему вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№33) приостановила стартовый матч Уимблдона во время игры с американкой Амандой Анисимовой, передают Vesti.kz.

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Стало известно, почему вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№33) приостановила стартовый матч Уимблдона во время игры с американкой Амандой Анисимовой, передают Vesti.kz.

Как сообщает "Чемпионат", причиной стало поведение одного из зрителей на трибунах. Казахстанка выразила обеспокоенность его поведением и потребовала вывести его за пределы стадиона.

"Можете его убрать? Я не буду продолжать матч, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие", - обратилась Путинцева к судье.

Какие именно действия были предприняты в отношении зрителя, пока не сообщается. Однако матч продолжился после того, как арбитр обсудил ситуацию с представителями службы безопасности.

Напомним, что матч Путинцевой с Анисимовой завершился крупным разгромом.

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