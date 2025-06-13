Драмой 4:3 с голом на 112-й минуте завершился матч "Манчестер Сити" в плей-офф клубного ЧМ

На стадии 1/8 финала клубного чемпионата мира, проходящего в США, английский "Манчестер Сити" неожиданно уступил саудовскому "Аль-Хилялю" со счетом 3:4, сообщают Vesti.kz.

Матч начался уверенно для действующих чемпионов Англии: уже на 9-й минуте счет открыл полузащитник Бернарду Силва. Однако после перерыва "Аль-Хиляль" ответил ударно - сначала отличился Маркос Леонардо на 46-й минуте, а затем, спустя шесть минут, преимущество гостей укрепил бразилец Малком.

"Сити" быстро вернулся в игру: на 55-й минуте свой гол забил Эрлинг Холанд. Основное время завершилось вничью 2:2, и команды ушли в дополнительное время.

В экстра-таймах команды продолжили обмениваться ударами. Сначала защитник Калиду Кулибали вновь вывел "Аль-Хиляль" вперед (94'), затем "горожане" отыгрались усилиями Фила Фодена (104'). Но решающим стал второй гол Маркоса Леонардо, оформившего дубль на 112-й минуте и установившего итоговый счет 4:3 в пользу клуба из Саудовской Аравии.

Таким образом, "Аль-Хиляль" выходит в четвертьфинал, где встретится с бразильским "Флуминенсе", который сенсационно выбил из турнира миланский "Интер".