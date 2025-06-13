Сенсацией обернулся матч за четвертьфинал Клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира в США миланский "Интер" сенсационно уступил бразильскому "Флуминенсе" в матче 1/8 финала со счетом 0:2, сообщают Vesti.kz.

Уже на 3-й минуте нападающий "Флуминенсе" Херман Кано воспользовался ошибкой защиты итальянцев и открыл счет, пробив головой рикошетом от земли мимо голкипера. "Интер" попытался прийти в себя, но соперник грамотно оборонялся и регулярно выходил в опасные контратаки.

На 40-й минуте бразильцы даже удвоили преимущество - однако гол был отменен из-за офсайда. Впрочем, это не спасло итальянский клуб от второго удара: уже в компенсированное время, на 90+3 минуте, полузащитник "трехцветных из Рио" Геркулес довел счет до окончательного - 2:0.

Таким образом, "Интер" неожиданно покидает турнир уже на стадии 1/8 финала, а "Флуминенсе" выходит в четвертьфинал, где встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Аль-Хиляль".

Добавим, что "Интер" в минувшем сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:5.

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира