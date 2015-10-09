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"Манчестер Сити" отметился худшим результатом за последние восемь лет

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"Манчестер Сити" отметился худшим результатом за последние восемь лет ©ФК "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" не выиграл и уже не выиграет ни одного трофея по ходу календарного 2025 года, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Английский "Манчестер Сити" не выиграл и уже не выиграет ни одного трофея по ходу календарного 2025 года, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Сегодня, 1 июля, команда Хосепа Гвардиолы уступила саудовскому "Аль-Хилялю" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира (3:4).

Ранее в сезоне-2024/2025 "горожане" проиграли "Кристал Пэлас" (0:1) в финале Кубка Англии, в Кубке лиги "Сити" вылетел от "Тоттенхэма" (1:2), в английской премьер-лиге МС занял третье место, а в Лиге чемпионов дважды уступил "Реалу" (2:3, 1:3) в стыковых матчах.

Последний выигранный трофей для "Манчестер Сити" - Суперкубок Англии. В августе 2024-го "горожане" обыграли в финале турнира, который состоит из одного матча, "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что в последний раз английский гранд завершал год без единого трофея восемь лет назад - в 2017-м.

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Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 06:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
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