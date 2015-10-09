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Новичок "Астаны" вошел в топ-3 КПЛ по трансферной стоимости

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Новичок "Астаны" вошел в топ-3 КПЛ по трансферной стоимости ©ФК "Астана"

Боснийский полузащитник "Астаны" Иван Башич вошел в топ-3 КПЛ-2025 по трансферной стоимости, сообщают Vesti.kz.

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Боснийский полузащитник "Астаны" Иван Башич вошел в топ-3 КПЛ-2025 по трансферной стоимости, сообщают Vesti.kz.

23-летний новичок столичного клуба оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.

Таким образом, он делит второе и третье место с белорусским хавбеком "Кайрата" Валерием Громыко.

Лидирует в списке другой игрок "Кайрата", 16-летний Дастан Сатпаев. Отметим, что данная тройка игроков - единственная, чья трансферная стоимость превышает один миллион евро.

Следующими по трансферной стоимости игроки оцениваются в 900 тысяч евро каждый: Ислам Чесноков ("Тобол"), Егор Сорокин и Гиорги Зариа (оба - "Кайрат").


Башич является воспитанником боснийского клуба "Зриньски", а в последние годы защищал цвета российского "Оренбурга".

Иван ранее выступал за юношеские и молодежные сборные Боснии и Герцеговины. В отборочном турнире к чемпионату Европы-2023 он принял участие в девяти матчах за "молодежку" и отметился двумя голами.

За национальную сборную полузащитник дебютировал 19 ноября 2023 года в игре против Словакии (1:2), проведя на поле все 90 минут.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 15, мужчины
4 июля 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Туран
Туран
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