Новичок "Астаны" вошел в топ-3 КПЛ по трансферной стоимости

Боснийский полузащитник "Астаны" Иван Башич вошел в топ-3 КПЛ-2025 по трансферной стоимости, сообщают Vesti.kz.

23-летний новичок столичного клуба оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.

Таким образом, он делит второе и третье место с белорусским хавбеком "Кайрата" Валерием Громыко.

Лидирует в списке другой игрок "Кайрата", 16-летний Дастан Сатпаев. Отметим, что данная тройка игроков - единственная, чья трансферная стоимость превышает один миллион евро.

Следующими по трансферной стоимости игроки оцениваются в 900 тысяч евро каждый: Ислам Чесноков ("Тобол"), Егор Сорокин и Гиорги Зариа (оба - "Кайрат").

Башич является воспитанником боснийского клуба "Зриньски", а в последние годы защищал цвета российского "Оренбурга".

Иван ранее выступал за юношеские и молодежные сборные Боснии и Герцеговины. В отборочном турнире к чемпионату Европы-2023 он принял участие в девяти матчах за "молодежку" и отметился двумя голами.

За национальную сборную полузащитник дебютировал 19 ноября 2023 года в игре против Словакии (1:2), проведя на поле все 90 минут.