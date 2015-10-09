"Астана" объявила о трансфере футболиста из Европы

Футбольный клуб "Астана" официально объявила о подписании полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Ивана Башича, передают Vesti.kz.

Хавбек заключил контракт со столичной командой Казахстана и будет выступать под 8-м номером.

Башич является воспитанником боснийского клуба "Зриньски", а в последние годы защищал цвета российского "Оренбурга".

Иван ранее выступал за юношеские и молодежные сборные Боснии и Герцеговины. В отборочном турнире к чемпионату Европы-2023 он принял участие в девяти матчах за "молодежку" и отметился двумя голами.

За национальную сборную полузащитник дебютировал 19 ноября 2023 года в игре против Словакии (1:2), проведя на поле все 90 минут.