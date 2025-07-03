Снова долги: Хабибу Нурмагомедову предъявили новые финансовые претензии

Российская звезда ММА Хабиб Нурмагомедов вновь оказался в поле зрения Федеральной налоговой службы, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает SHOT, легендарный экс-чемпион UFC задолжал налоговой около 1,8 миллиона рублей.
Примечательно, что это уже не первый случай - в августе 2023 года Нурмагомедов закрыл куда более внушительный долг: тогда сумма составила 302 миллиона рублей.
Напомним, Хабиб завершил карьеру в 2020 году с идеальным рекордом 29-0, став одним из величайших бойцов в истории легкого веса.
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