Прямая трансляция боев Казахстана за финал и медали Кубка мира по боксу

Сегодня, 4 июля, на Кубке мира по боксу в Астане состоится очередной соревновательный день, в рамках которого на ринг выйдут представители Казахстана, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут пять боксеров. Все бои пройдут в рамках единственной, вечерней сессии, которая стартует в 19:00. В прямом эфире поединки покажет телеканал Qazsport.

Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Ертуган Зейнуллинов проведут четвертьфинальные поединки. В случае победы, они гарантирую себе как минимум бронзу.

Елдана Талипова и Сагындык Тогамбай проведут бои за выход в финал турнира. Примечательно, что Талипову ждет бой с соперницей из Узбекистана Олтиной Сотимбоевой.

Прямая трансляция боев Кубка мира по боксу в Астане

Бои Казахстана на Кубке мира в Астане. 4 июля (19:00):

Женщины. 51 кг. 1/4 финала. Алуа Балкибекова - Юна Нишинака (Япония) - ринг B, пара №2;

Женщины. 65 кг. 1/4 финала. Аида Абикеева - Су Юн Кан (Южная Корея) - ринг A, пара №4;

Женщины. +80 кг. 1/2 финала. Елдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) - ринг A, пара №5;

Мужчины. 65 кг. 1/4 финала. Ертуган Зейнуллинов - Уго Гро (Франция) - ринг A, пара №6;

Мужчины. 90 кг. 1/2 финала. Сагындык Тогамбай - Эмре Яшар (Турция) - ринг B, пара №8.