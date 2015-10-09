Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 08:01
 

Прямая трансляция боев Казахстана за финал и медали Кубка мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция боев Казахстана за финал и медали Кубка мира по боксу ©Нұрғали Жұмағазы

Сегодня, 4 июля, на Кубке мира по боксу в Астане состоится очередной соревновательный день, в рамках которого на ринг выйдут представители Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 4 июля, на Кубке мира по боксу в Астане состоится очередной соревновательный день, в рамках которого на ринг выйдут представители Казахстана, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут пять боксеров. Все бои пройдут в рамках единственной, вечерней сессии, которая стартует в 19:00. В прямом эфире поединки покажет телеканал Qazsport.

Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Ертуган Зейнуллинов проведут четвертьфинальные поединки. В случае победы, они гарантирую себе как минимум бронзу.

Елдана Талипова и Сагындык Тогамбай проведут бои за выход в финал турнира. Примечательно, что Талипову ждет бой с соперницей из Узбекистана Олтиной Сотимбоевой.

Прямая трансляция боев Кубка мира по боксу в Астане

Бои Казахстана на Кубке мира в Астане. 4 июля (19:00):

Женщины. 51 кг. 1/4 финала. Алуа Балкибекова - Юна Нишинака (Япония) - ринг B, пара №2;

Женщины. 65 кг. 1/4 финала. Аида Абикеева - Су Юн Кан (Южная Корея) - ринг A, пара №4;

Женщины. +80 кг. 1/2 финала. Елдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) - ринг A, пара №5;

Мужчины. 65 кг. 1/4 финала. Ертуган Зейнуллинов - Уго Гро (Франция) - ринг A, пара №6;

Мужчины. 90 кг. 1/2 финала. Сагындык Тогамбай - Эмре Яшар (Турция) - ринг B, пара №8.


Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 15, мужчины
5 июля 20:00   •   не начат
Елимай
Елимай
(Семей)
- : -
Тобол
Тобол
(Костанай)
Кто победит в основное время?
Елимай
Ничья
Тобол
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!