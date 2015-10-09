Разгромом с нокдауном завершился бой чемпионки мира из Казахстана за медаль Кубка мира

Представительница Казахстана Аида Абикеева провела бой в рамках 1/4 финала этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 65 килограммов ей противостояла Су Юн Кан из Южной Кореи.

В первом раунде Абикеева уверенно перебивала соперницу серией ударов, показывая техничный и красивый бокс, а в конце отрезка и вовсе отправила Юн Кан в нокдаун. Как итог - безоговорочная победа Аиды на записках судей.

Второй раунд со счетом 5:0 снова остался за чемпионкой мира из Казахстана. В третьем отрезке Аида позволила себе работать вторым номером, уверенно доведя бой до победного конца.

Таким образом, Абикеева вышла в полуфинал турнира, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что Аида является чемпионкой мира по боксу-2025.

Напомним, ранее в рамках пятого соревновательного дня свой поединок провела Алуа Балкибекова. Результат ее противостояния с японской спортсменкой Юной Нишинакой можно узнать по ссылке.