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Нокаут и сенсация, или как боксеры Казахстана бились за медали Кубка мира

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Нокаут и сенсация, или как боксеры Казахстана бились за медали Кубка мира ©КФБ

Сегодня, 3 июля, в Астане состоялись поединки четвертого сореновательного дня Кубка мира по боксу, проходящего по эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 3 июля, в Астане состоялись поединки четвертого сореновательного дня Кубка мира по боксу, проходящего по эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг вышли семь представителей, шестеро из которых прошли в полуфинал турнира, тем самым гарантировав себе как минимум бронзовые медали.

Так, капитан сборной Айбек Оралбай в 1/4 финала весовой категории свыше 90 килограммов победил итальянца Диего Ленци, отправив соперника в нокдаун в третьем раунде.

Его брат Нурбек Оралбай (80 кг) без боя прошел в полуфинал - его соперник Лакшья Чахар из Индии снялся из-за травмы.

Сабыржан Аккалыков (75 кг) разгромил канадца Джошуа Офори единогласным решением, а Махмуд Сабырхан (55 кг) нокаутировал Эарона Джуда Бадо из Филиппин во втором раунде.

У женщин Наталья Богданова (70 кг) в четвертьфинале разгромила бразильку Барбару Марию дос Сантос, а Айдана Забынбекова (57 кг) без боя вышла в полуфинал после отказа Элиссы Мендосы (США).

Единственная потеря - Серик Темиржанов (60 кг) сенсационно проиграл японцу Китомото Сюнсукэ.


 

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 21:00   •   не начат
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