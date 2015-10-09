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Нурбек Оралбай без боя завоевал медаль Кубка мира по боксу в Астане

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Нурбек Оралбай без боя завоевал медаль Кубка мира по боксу в Астане ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай напрямую вышел в 1/2 финала Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай напрямую вышел в 1/2 финала Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весе до 80 килограммов он должен был встречаться с Лакшией Чанаром из Индии.

Впрочем, соперник Казахстанца снялся с боя из‑за полученной травмы.

Таким образом, Оралбай выйдя в полуфинал, гарантировал себе как минимум бронзу турнира.

Отметим, что сегодня, 3 июля первой от Казахстана на ринг в Астане вышла Наталья Богданова (до 70 кг), разгромившая четвертьфинале Барбару Марию Дос Сантос из Бразилии.

Отметим, что сегодня еще пять казахстанцев выйдут на ринг в Астане.

Дневная сессия (начало в 14:00):

  • Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов - Шунсуке Китамото (Япония) - ринг B, пара №5;

Вечерняя сессия (начало в 19:00):

  • Женщины. 57 кг. Айдана Забынбекова - Алиса Мендоса (США) - ринг B, пара №2;
  • Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан - Аарон Джуд Бадо (Филиппины) - ринг B, пара №3;
  • Мужчины. 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Джошуа Офори (Канада) - ринг B, пара №6;
  • Мужчины. +90 кг. Айбек Оралбай - Диего Ленци (Италия) - ринг A, пара №8.

Добавим, что все оставшиеся поединки пройдут в рамках 1/4 финала. В случае выхода в полуфинал, казахстанцы гарантируют себе как минимум бронзу турнира.

Напомним, что этап Кубка мира в Астане продлится до 6 июля.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 15, мужчины
4 июля 20:00   •   не начат
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