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Махмуд Сабырхан выиграл нокаутом и взял медаль Кубка мира по боксу

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Махмуд Сабырхан выиграл нокаутом и взял медаль Кубка мира по боксу ©КФБ

Лидер сборной Казахстана Махмуд Сабырхан провел второй поединок на Кубке мира по боксу в Астане, проходящего под эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

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Лидер сборной Казахстана Махмуд Сабырхан провел второй поединок на Кубке мира по боксу в Астане, проходящего под эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 55 килограммов он встречался с Эароном Джудом Бадо из Филиппин. В первом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. В начале второго раунда уже Сабырхану отсчитали нокдаун, но после казахстанский боксер еще трижды потряс соперника, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом, Сабырхан выиграл техническим нокаутом и вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Позднее на ринг выйдут еще два представителя Казахстана. Подробности - тут.

Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 21:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
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