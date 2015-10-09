Алимханулы наехал на чемпиона мира: тот "спрятался в ванной"

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) в очередной раз раскритиковал обладателя пояса WBC в этом же живизионе доминиканца Карлоса Адамеса (24-1-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

"И что теперь скажет Карлос? Куда, черт возьми, он пропал? Контракт прямо перед ним - осталось только подписать его, и бой, которого так ждали фанаты, состоится! Но я готов поспорить, что он прячется в ванной!", - написал Алимханулы в соцсетях.

Ранее казахстанец заявил, что подписал контракт на бой с Адамесом.

Ранее сообщалось, что Алимханулы и Адамес ведут переговоры об объединительном поединке. Сообщалось, что стороны договорились на лето.

В последний раз казахстанский чемпион выходил на ринг 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы WBO и IBF против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО), отправив соперника в нокаут в пятом раунде.

Адамес же в конце февраля свел вничью поединок с британцем Хамза Ширазом (21-0, 17 КО), тем самым сохранив свой титул. При этом у доминиканца уже есть обязательный претендент из Казахстана - Меийрим Нурсултанов (20-0, 11 КО).

Стало известно, почему чемпион мира с 41-0 отказался от боя с Алимханулы