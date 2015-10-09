Стало известно, почему чемпион мира с 41-0 отказался от боя с Алимханулы

Журналист Крис Уильямс из Boxingnews24.com оценил текущую форму Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) перед их очным поединком, а также уличил американского боксера в уклонении от боя с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

"Канело" находится на спаде. Он практически выдохся, и это продолжается с 2022 года. Его бой против Уильяма Скулла показал фанатам, насколько Альварес потерял в своей игре: он с трудом дошел до решения судей и выглядел так, будто ему уже за сорок. Кроуфорд тоже сдулся, но не так сильно. Его бой против Исраила Мадримова показал, что у него почти ничего не осталось, поэтому он решил не связываться с другими бойцами в категории первого среднего веса. Кроуфорд знал, что проиграет, если встретится с Вирджилом Ортисом-младшим, Бахрамом Муртазалиевым или Себастьяном Фундорой. Он также не захотел драться с чемпионами среднего веса Жанибеком Алимханулы и Карлосом Адамесом", - написал автор.

Бой Альварес - Кроуфорд состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее сообщалось, что в рамках этого вечера бокса выступит олимпийский чемпион из Казахстана.

Бой с Кроуфордом станет первой защитой всех титулов Альвареса в статусе абсолютного чемпиона. Кроуфорд, который является чемпионом WBA в первом среднем весе, вернется на ринг после 13-месячного перерыва.

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