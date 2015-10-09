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Профи-бокс
Вчера 20:49
 

Стали известны тревожные новости по следующему бою Муздиман в Казахстане

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Стали известны тревожные новости по следующему бою Муздиман в Казахстане ©instagram.com/muzdi___/

Бой казахстанской боксерши Балаусы Муздиман (7-0, 5 КО) перенесен на несколько месяцев, передают Vesti.kz.

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Бой казахстанской боксерши Балаусы Муздиман (7-0, 5 КО) перенесен на несколько месяцев, передают Vesti.kz.

6 июня текущего года должен был состояться вечер бокса в Алматы с участием Муздиман. Ее соперницей стала непобежденная представительница Египта Айя Рамадан, имеющая четыре победы в четырех поединках. Однако организаторы турнира All Stars Boxing заявили, что турнир будет перенесен.

"Друзья, вынуждены сообщить, что по ряду причин турнир переносится на сентябрь", - сообщили организаторы в Instagram.

Напомним, в своем последнем поединке, состоявшемся 5 апреля на боксерском вечере в Астане, Муздиман одержала победу по итогам восьми раундов над филиппинской спортсменкой Марией Терезой Пинили (7–2, 2 КО) единогласным решением судей.

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Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   1/2 финала, мужчины
5 июня 00:00   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Португалия
Проголосовало 1189 человек

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