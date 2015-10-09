Казахстанскому боксеру с 14-0 дали бой в США. Он отправил Энтони Джошуа в нокдаун

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера-супертяжеловеса Ивана Дычко (14-0, 13 КО), передают Vesti.kz.

34-летний Дычко вернется на ринг 19 июля Вашингтон (штат Пенсильвания, США). Его соперником будет 30-летний американец Скайлар Лейси (8-1-2, 6 КО) по прозвищу "Большой пес". Поединок пройдет в лимите тяжелого веса и рассчитан на восемь раундов.

Добавим, что в рамках этого же вечера бокса выступит другой казахстанец Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО). Подробности - тут.

Предыдущий бой Дччко состоялся в августе 2024 в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он нокаутировал во втором раунде американца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО). Казахстанец должен был вернуться в декабре в Алматы, но получил травму и бой отменили.

Казахстанскому боксеру запретили драться. Он отправил Энтони Джошуа в нокдаун

Добавим, что ранее бывший британский боксер-профессионал Энтони Фаулер рассказал, как Дычко отправил в нокдаун известного соотечественника экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа во время спарринга.

Напомним, что Дычко становился бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне и Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2017 года он перешел в профессионалы.

По любителям Дычко известен противостоянием с узбекистанцем Баходиром Джалоловым. Все поединки оставались за казахстанцем.